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За кражу плиты и посуды на орловца завели уголовное дело. Также мужчину подозревают в хищении электрических проводов.

Житель Мценского района пробрался в чужой дом, слома навесной замок. Оттуда он утащил неработающую кухонную плиту и металлическую посуду. Краденое имущество амчанин спрятал неподалеку от этого дома, чтобы потом вернуться за ним. Плиту и посуду он собирался сдать в пункт приема. В районный отдел полиции обратилась хозяйка дома, как только обнаружила пропажу. Следователи возбудили уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса (кража). Похитителя задержали оперативники.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 43-летний амчанинтакже может быть причастен к другой краже, зарегистрированной в сентябре этого года. Тогда объектом преступного посягательства стали электрические провода, похищенные из частного дома в Мценске. По данному факту также возбудили уголовное дело.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.