Трое молодых жителей Орла «разули» чужую девятку

. Фото: Нина СОКОЛОВА

Трое молодых орловцев «разули» чужую девятку. Колеса они продали за десять тысяч рублей.

О пропаже колес в городской отдел полиции сообщил владелец отечественной легковушки. Она долгое время стояла во дворе дома на Игнатова, где раньше проживал мужчина. В очередной раз он пришел проверить машину, но обнаружил ее уже без колес. Со слов хозяина авто стоили они около 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции завели дело по статье 158 УК РФ (кража).

Воришек поймали сотрудники уголовного розыска. Ими оказались трое жителей Орловского муниципального округа 18-ти, 19-ти и 20-ти лет. Краденые колеса они увезли на машине одного из них и спрятали в кустах. Продать колеса у них получилось в Мценском районе за десять тысяч рублей.

- В настоящее время ведется следствие, устанавливается степень причастности каждого из подозреваемых к произошедшему. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.