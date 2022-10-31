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НовостиОбщество31 октября 2022 14:02

В Орловской области прошли учения "Сигнал-Мценск-подрыв"

По сценарию, сотрудники силовых и специальных служб, обезвреживали террористов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

В Орловской области прошли учения "Сигнал-Мценск-подрыв". По сценарию, сотрудники силовых и специальных служб, обезвреживали террористов.

Поучаствовали в учениях работники ФСБ, полиции, МЧС и других ведомств. Условные террористы взорвали вагон грузового поезда на станции "Мценск". Согласно сценарию, бандиты планировали совершить другие диверсии в Мценском районе. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. Ее участникам удалось нейтрализовать террористов.

- В ходе командно-штабного учения отработан порядок межведомственного взаимодействия при проведении контртеррористической операции, а также этапы приведения в готовность группировки сил и средств регионального оперативного штаба, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.