С 1 ноября в Орловской области начнется круглосуточный мониторинг состояния дорог

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Дороги Орловской области с 1 ноября попадут под круглосуточный мониторинг. За их состоянием будет следить центр управления производствам: эта мера позволит подготовиться к грядущим снегопадам и вовремя начать борьбу с гололедицей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, диспетчерская служба ЦУП начнет функционировать в режиме нон-стоп с завтрашнего дня. Функционировать будут 23 комплексных поста, которые включают метеостанции, датчики дорожного покрытия, камеры.

- Это позволяет в оперативном режиме контролировать состояние дорожного покрытия с целью недопущения образования зимней скользкости, а специализированные метеопрогнозы позволяют заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям, - пояснили в обладминистрации.

У ЦУПа продумано взаимодействие с другими транспортными и дорожными организациями, с ГИБДД. Когда ударит мороз и придут метели, на работу выйдет спецтехника.