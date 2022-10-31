В Орле уроженцы Средней Азии пытались сбыть крупную партию героина

В Орле уроженцы из Средней Азии пытались сбыть крупную партию героина. Распространение наркотиков пресекли полицейские.

Подробнее о случившемся рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Двоих иностранцев оперативники задержали с поличным, их взяли в тот момент, когда они помещали героин в тайники: в дальнейшем, наркотик должны были забрать покупатели. Также полицейские нашли и изъяли несколько свертков с запрещенным веществом в машине у наркоторговцев, изъяли они героин и из других тайников. Проведенная в дальнейшем экспретиза показала, что все это героин. Общая масса партии составила почти полкилограмма.

- В отношении иностранцев, мужчин 45 и 20 лет, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что иностранные граждане прибыли в наш регион для распространения запрещенного к обороту вещества бесконтактным способом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.