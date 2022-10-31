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НовостиОбщество31 октября 2022 6:39

На ремонт кровли технологического техникума в Орле нашли 6,5 миллионов

Крышу отремонтируют за счет выделенных из областного бюджета средств
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: яндекс.карты

Фото: яндекс.карты

На ремонт кровли технологического техникума в Орле нашли 6,5 миллионов. Крышу отремонтируют за счет выделенных из областного бюджета средств.

Речь идет о том, чтобы капитально отремонтировать кровлю учебного корпуса, который расположен на улице Раздольной. В закон об областном бюджете 2022-2023 годов будут внесены соответствующие изменения, внесут их и в другие правовые документы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Орловский технологический техникум - одно из крупнейших учебных учреждений региона, открыт он был в 1972 году. Здесь обучается больше тысячи студентов. Здание, в котором сейчас занимаются студенты, было построено в 1970 году.