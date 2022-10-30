В первую неделю ноября в Орле похолодает, ожидается заморозок

В Орле похолодает, ожидается заморозок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле похолодает, ожидается заморозок. Публикуем подробный прогноз погоды с понедельника по пятницу 31 октября- 4 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 31 октября, в ночное время ударит мороз -1. Днем температура до +4. Осадки: дождь со снегом, сильный ветер 6-8 м/с, направление северо-западное. Пасмурное небо, атмосферное давление низкое, 735 мм рт.ст.

Во вторник 1 ноября ночью 0, днем до +4 градусов. Небо станет ясным, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-5 м/с, давление 745 мм рт.ст.

В среду 2 ноября температура от -2 до +5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Давление 746 мм рт.ст, ветер северо-западный 2 м/с.

В четверг 3 ноября также ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 0 ночью до +5 днем. Ветер западный 1-2 м/с. Давление на уровне 745 мм рт.ст.

В пятницу 4 ноября от 0 до +5, переменная облачность, без осадков. Ветер сменится на юго-восточный, скорость 1 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.