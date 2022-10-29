Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле задержали мужчину, хранившего почти два грамма героина. В полиции завели уголовное дело.

Проверяя поступившую оперативную информацию, сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 41-летнего жителя Кром. При нем полицейские обнаружили сверток. В Экспертно-криминалистическом центре провели исследование. Так стало известно, что мужчина хранил героин массой 1, 75 грамма. Наркотик житель региона приобрел бесконтактно и собирался употребить.

- В отношении мужчины отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

За незаконное хранение наркотика задержанному грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы.