В Орле установят памятные доски Михаилу Бычкову и Петру Ермолаеву. Оба орловца являются полными кавалерами ордена Славы.

С инициативой увековечить память о двух Героях Великой Отечественной войны выступило Орловское отделение Российского военно-исторического общества. Памятные доски с именами Михаила Бычкова и Петра Ермолаева планируют установить на фасадах школы № 3 и гимназии № 39. О подвигах этих орловцев рассказали в городской администрации.

Полный кавалер ордена Славы Петр Алексеевич Ермолаев служил сначала стрелком, а потом стал пулеметчиком. В Гомельской области он вовремя доставил срочный приказ, несмотря на обстрел вражескими автоматчиками, которых он заставил отступить. В Польше солдат пулеметным огнем поддерживал форсирование реки подразделениями своего полка, в наступательном бою с пулеметом атаковал позиции противника и первым ворвался в его траншеи. Еще он успешно выполнил боевую задачу в Восточной Пруссии. Раненый солдат отразил три контратаки.

Полный кавалер ордена Славы Михаил Матвеевич Бычков также родился в Орле. Служил наводчиком станкового пулемета, потом стал командиром пулеметного расчета. За тяжелые годы войны совершил не один подвиг, которых хватит, чтобы снять целый фильм. Солдат был ранен несколько раз. А в день 20-летия освобождения Орла от гитлеровских оккупантов Михаил Бычков зажег Вечный огонь в сквере Танкистов вместе с маршалом Советского Союза Баграмяном.