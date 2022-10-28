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НовостиОбщество28 октября 2022 10:40

Пять студентов из Орловской области получили по 1 миллиону рублей на реализацию стартапов

Всего по стране отобрали тысячу победителей
Сергей Силаев

Пять студентов из Орловской области получили по 1 миллиону рублей на реализацию стартапов. Всего по стране отобрали тысячу победителей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Деньги поступят победителям конкурса «Студенческий стартап».

Даниил Бредихин получил деньги на разработку умного стикера с персональным графическим дизайном и NFC-меткой, Ксения Кандурова займется оптической системой экспресс-диагностики опухоли печени.

Иван Макаров займется разработкой устройства восстановления и упрочнения деталей для сельскохозяйственной техники. Еще два проекта из области медицины получили средства: Это «Двухканальный носимый оптический монитор микроциркуляции крови и тканевого метаболизма» и «Разработка системы гиперспектральной визуализации для экспресс-диагностики жизнеспособности биотканей» Елены Жарких и Валерия Шуплецова.