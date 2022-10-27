Клиентка оставила таксиста без телефона Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле пассажирка украла телефон у таксиста. Полицейские завели уголовное дело.

Пропажу смартфона стоимостью около десяти тысяч рублей водитель такси обнаружил после того, как подвез двух девушек. Мужчина решил самостоятельно разыскать свой телефон и вернулся по адресу, где вышли орловчанки. Пообщавшись с жильцами дома, таксист нашел квартиру одной из девушек. На просьбы вернуть краденое, она ответила, что никакой мобильник она не брала. После этого мужчина пошел в отдел полиции по Заводскому району.

Проверка, проведенная правоохранителями, все же подтвердила, что кражу совершила эта пассажирка такси. Похищенный гаджет она успела передать приятелю. У него чужое имущество полицейские изъяли.

- В отношении 33-летней орловчанки следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие. – уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.