В Орле проходит эвакуация в детских садах и школах

Фото: Олег РУКАВИЦЫН Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 октября, в детских садах и школах Орла проходит массовая эвакуация детей и сотрудников. Работают сотрудники специальных и правоохранительных служб.

Известно, что в дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения с утра поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах. После этого началась эвакуация.

- Ребенку пришлось провести какое-то время на холоде, на улице, пока не получилось приехать и забрать его домой, - поделилась с "КП" орловчанка, ребенок которой ходит в детский сад №92.

Отметим, что это уже второй случай за неделю: 24 октября также проходила эвакуация школьников и студентов. Официальных комментариев в силовых ведомствах относительно эвакуации не давали.