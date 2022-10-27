В Орле проходит эвакуация в детских садах и школах

Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 27 октября, в детских садах и школах Орла проходит массовая эвакуация детей и сотрудников. Работают сотрудники специальных и правоохранительных служб.
Известно, что в дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения с утра поступили сигналы о заложенных взрывных устройствах. После этого началась эвакуация.
- Ребенку пришлось провести какое-то время на холоде, на улице, пока не получилось приехать и забрать его домой, - поделилась с "КП" орловчанка, ребенок которой ходит в детский сад №92.
Отметим, что это уже второй случай за неделю: 24 октября также проходила эвакуация школьников и студентов. Официальных комментариев в силовых ведомствах относительно эвакуации не давали.