В Орле 27 и 28 октября по нескольким адресам запрещена стоянка автомобилей

В Орле 27 и 28 октября действует запрет на стоянку на двух участках Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в течение двух дней, 27 и 28 октября, будет запрещена стоянка автомобилей по нескольким адресам. Публикуем список участков, где нельзя припарковаться.

Его огласили в пресс-службе мэрии. Весь день 27 октября и до полуночи 28 октября действует запрет на парковку по улице Маяковского от улицы Нормандия-Неман до дома №47 по улице Нормандия-Неман, на улице Нормандия-Неман от дома №41 до дома №47 и от улицы Маяковского до дома №22 по улице Нормандия-Неман.

Также стоянка запрещена на участке дороги от Новосильского шоссе до дома №18 по Новосильскому шоссе, на территории, прилегающей к дому №18 по Новосильскому шоссе (со стороны заправки «Газпром»).

Связаны такие ограничение с отправкой мобилизованных.