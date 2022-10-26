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НовостиОбщество26 октября 2022 14:22

Два мобилизованных орловца женились перед отправкой в учебный центр

Свадебная церемония прошла в орловском ЗАГСе
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Два мобилизованных орловца женились перед отправкой в учебный центр. Свадебная церемония прошла в орловском ЗАГСе.

Мужьями мобилизованные орловцы стали вчера, 25 октября. Связать себя узами брака со своими возлюбленными мужчины решили перед отправкой в учебный центр. После получения военных навыков бойцы отправятся защищать освобожденные территории. Так образовалось две новые ячейки общества: Евгений и Надежда, Виктор и Наталия. О том, как прошла роспись, рассказали в пресс-службе администрации Орла.

В ЗАГСе для молодоженов провели традиционную церемонию бракосочетания с маршем Мендельсона. Этот день стал особенным в жизни двух орловских пар. Они обменялись обручальными кольцами и с уверенностью сказали долгожданное «Да!».

С важным событием новоиспеченные семьи поздравили сотрудники ЗАГСа и представители городской администрации.