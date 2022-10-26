Орловцам на улицах города рассказали о распространенных схемах мошенничества

Орловцам рассказали о распространенных схемах мошенничеств. Профилактические беседы с горожанами провели полицейские и общественники.

Очередной профилактический рейд в областном центре организовали участковые. Вместе с общественниками правоохранители проинформировали несколько десятков жителей региона. Орловцам рассказали о различных способах мошенничества, напомнили о том, как защитить свои банковские карты и сбережения. Особое внимание полицейские уделили пенсионерам, которые чаще всего попадаются на удочку аферистов.

Также акцент был сделан на распространенные виды телефонного мошенничества. Стражи порядка напомнили пожилым орловцам о том, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные неизвестным, которые звонят и представляются сотрудниками банков, а затем пытаются узнать личную информацию.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что жителям областного центра раздали красочные буклеты, где подробно рассказано о наиболее часто встречающихся видах мошенничеств. Также памятки содержат номера телефонов, по которым гражданам следует сообщать о противоправных деяниях.