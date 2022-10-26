Все желающие могут присоединиться к образовательной акции Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы напишут географический диктант. Мероприятие пройдет в областном центре 30 октября.

В этом году Международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет в Орле на трех площадках. Любители географии встретятся в Орловском государственном университете, аграрном университете и институте культуры. Диктант будет состоять из четырех вариантов, каждый из которых вмещает по 40 вопросов. Десять из них будут основаны на общеизвестных фактах из географии, а ответить на остальные 30 поможет эрудиция и логика.

- В состав заданий также войдут вопросы непрофессиональных авторов, присланные на конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», в том числе вопросы по географии России, связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством, - отметили в городской администрации.

Чтобы стать участником географического диктанта нужно обратиться на удобную точку проведения. Кроме того, поучаствовать в акции можно онлайн на сайте.