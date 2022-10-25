Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле в 2023 году появится ФОК на улице Маринченко. Власти уже закупили оборудование на 4,5 миллиона рублей.

Контракты на поставку оборудования и искусственного покрытия заключены. Пять поставщиков до 10 декабря обязаны предоставить комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На физкультурно-оздоровительном комплексе появится «Комплект №2». В него войдут силовые тренажеры, комплексы для воркаута, баскетбольные стойки, а также элементы футбольного и волейбольного поля.