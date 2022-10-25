Фото: пресс-служба правительства региона
В Орле начали искать подрядчика на реконструкцию аэропорта «Южный». Информация появилась на портале «Госзакупок».
Стоимость соглашения – свыше миллиарда рублей. Как следует из описания, подрядчик должен будет провести реконструкцию, которая доведет инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемым к посадочным площадкам.
Итоги поиска станут известны 14 ноября. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.