Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле начали искать подрядчика на реконструкцию аэропорта «Южный». Информация появилась на портале «Госзакупок».

Стоимость соглашения – свыше миллиарда рублей. Как следует из описания, подрядчик должен будет провести реконструкцию, которая доведет инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемым к посадочным площадкам.

Итоги поиска станут известны 14 ноября. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.