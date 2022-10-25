В Орловской области выявили больше 160 нарушений миграционного законодательства

Орловские полицейские выявили более 160 нарушений миграционного законодательства. В регионе подвели итоги операции «Нелегал-2022».

В Орловской области закончился второй этап комплексной оперативно-профилактической операции, направленной на выявление правонарушений в сфере миграции. О ее результатах рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Так, правоохранители составили 161 административный протокол, в том числе 145 – за нарушение режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, 16 – порядка осуществления ими трудовой деятельности.

Кроме того, суды вынесли два решения об административном выдворении нелегалов за пределы страны, а также 13 иностранцам и вовсе запретили въезд в Российскую Федерацию.

Помимо административной ответственности нарушители попали и под уголовную. За фиктивную регистрацию иностранцев сотрудники полиции завели два уголовных дела по статье 322.3 Уголовного кодекса.