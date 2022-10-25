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В Орловской области для семей мобилизованных составят паспорт. Такая мера необходима для предоставления адресной поддержки.

О том, что в регионе составят паспорт семей всех мобилизованных сообщил глава региона Андрей Клычковв прямом эфире в социальных сетях. Эта мера будет эффективной для оперативного решения текущих проблем родственников мобилизованных орловцев.

- При отправке все орловские бойцы оставляют контакты своих родных, которым может понадобиться поддержка. Мы с ними прорабатываем все вопросы в индивидуальном порядке, - отметил Андрей Клычков.

Еще орловский Губернатор сообщил, что направил заявления о возвращении домой 18 многодетных отцов, которые освобождаются от мобилизации по федеральному решению.