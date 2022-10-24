На Орловщине жители более 600 населенных пунктов покупают продукты в автолавках. Число передвижных пунктов может увеличиться.

Об этом сообщил на совещании руководитель департамента промышленности региона Максим Петров.

Докладывая, начальник рассказал, что в регионе для мобильной торговли самым необходимым организована работа автолавках и автомагазинов.

– В настоящее время обслуживание населения в 608 отдаленных и малочисленных населенных пунктах сельской местности Орловской области осуществляется 113 хозяйствующими субъектами посредством автомагазинов и автолавок, - отметил Петров.

Всего в Орловской области 908 передвижных торговых объектов. Также работают 582 павильона и киоска, продающих сельхозпродукцию и продовольственные товары.

На заседании было принято решение проанализировать работу мобильных пунктов и принять меры по их увеличению в труднодоступных селах и деревнях.