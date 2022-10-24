В Орловской области заблудились трое грибников

Грибники заплутали в лесах Шаблыкинского района Фото: Ольга СУПОНЕВА

Три грибника заблудились в Орловской области в минувшие выходные. Несколько часов они скитались по лесу в Шаблыкинском районе.

ЧП случилось в минувшие выходные. В субботу, 22 октября, спасателям поступил сигнал: возле поселка Лесничество потерялись трое людей. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, полицейские, поисковики отряда "Лиза Алерт". В итоге история эта закончилась позитивным финалом.

- В 15.30 потерявшиеся были найдены сотрудниками пожарно-спасательной части, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на ликвидацию разных происшествий и помощь людям 30 раз.