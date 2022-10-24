Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные уберегли гараж от огня. Пожар вспыхнул в поселке Глазуновка.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Огонь охватил гараж на улице Молодежной 23 октября, около 15.00.

В результате пожара строение, площадью 24 квадратных метра, выгорело, а рядом стоящее помещение для автомобилей было спасено. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие выходные орловские спасатели 30 раз выезжали на вызовы. Шесть раз они тушили пожары, 24 – помогали населению и выезжали на другие происшествия.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 30 раз, из них шесть выездов на ликвидацию пожаров и 24 – на различные происшествия.