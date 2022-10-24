Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области подорожает проезд в пригородных автобусах. Рост составит около 16%.

Документ издало управление по тарифам и ценовой политике Орловской области. На сегодняшний день за перевозку пассажира на один километр орловцы платят 1,9 рубля. Теперь, согласно документу, пассажирокилометр будет стоить 2,2 рубля.

Станет дороже и багаж: за перевозку на расстояние до 25 километров придется заплатить 14,86 рубля, от 25 до 50 километров – 26,3 рубля, от 50 до 75 километров – 34,42 рубля, свыше 75 до 100 – 40,67 рублей. Свыше 100 километров и за последующие 100 орловцы заплатят 50,18 рубля за место.