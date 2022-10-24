Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды24 октября 2022 6:10

В Орле состоится гашение конверта и марки из серии «Маршалы Победы»

Мероприятие пройдет в краеведческом музее 25 октября
Нина СОКОЛОВА

В Орловском краеведческом музее состоится гашение конверта и марки из серии «Маршалы Победы». Мероприятие пройдет 25 октября.

Церемония специального гашения почтового конверта с оригинальной маркой из серии «Маршалы Победы» посвящена 125-летию со дня рождения Маршалов Советского Союза И.Х. Баграмяна, Л.А. Говорова, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, В.Д. Соколовского.

Мероприятие пройдет одновременно сразу в пяти городах. К Орлу присоединятся Белгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Рязань.

- Участники встречи и гости узнают о жизни и боевом пути Маршала И.Х. Баграмяна, увидят документальные кадры, запечатлевшие важные вехи в его судьбе, услышат выступления людей, встречавшихся с Маршалом, станут свидетелями церемонии спецгашения почтовой карточки с оригинальной маркой, - рассказали про мероприятие в Орловском краеведческом музее.

КОГДА? ГДЕ?

25 октября, 15.00

ул. Гостиная,2

(6+)