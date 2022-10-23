Фото: Ольга Супонева

Амчанка пошла в гости и потеряла 70 тысяч рублей. Она осталась без кошелька.

О происшествии сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Жительница Мценска находилась в гостях у знакомой, где была еще одна женщина. Они выпили, затем произошел конфликт. После чего амчанка заметила, что у нее пропал кошелек и 70 тысяч рублей.

– Владелица заподозрила, что, пока она отвлеклась на ссору со знакомой, средствами могла завладеть хозяйка жилища, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозрения подтвердились. Оперативники получили назад деньги от женщины. 42-летняя местная жительница призналась в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается. Решается вопрос о мере пресечения.