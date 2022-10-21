В Орле задержаны иностранцы, пытавшиеся сбыть крупную партию наркотиков

Молодые выходцы из соседней страны хотели сбыть в Орле крупную партию "синтетики"

В Орле задержаны двое иностранцев за попытку сбыта наркотиков. У торговцев полицейские изъяли почти 200 граммов запрещенных веществ, уже расфасованных и готовых к продаже.

Молодых людей, 19-летнего и 22-летнего выходцев из соседнего государства, поймали с поличным. При них было больше сотни свертков с "синтетикой". Ее иностранцы готовили к сбыту бесконтактным способом. Но преступные планы довести до конца не удалось.

- Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Несостоявшимся дилерам может светить от 10 до 20 лет тюрьмы. Сейчас продолжается расследование.