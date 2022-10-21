Фото: Орловский онкологический диспансер

Путин присвоил онкологу из Орла звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Михаил Калинин работает в Орловском онкологическом диспансере.

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина появился на портале правовой информации 19 октября.

- Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Калинину Михаилу Ивановичу - врачу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский онкологический диспансер", - говорится в документе.

Михаил Калинин работает в отделении торакальной онкологии. Врач-онколог, окончил Воронежский государственный медицинский институт в 1992 году. Отличник здравоохранения. Обладает высшей квалификационной категорией.