В Орле хулиганы избили и ограбили водителя, доставлявшего заказы в интернет-магазин

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле задержаны местные жители, которые сперва устроили драку в пивбаре, а затем избили и ограбили водителя-экспедитора. Мужчина доставлял заказы в интернет-магазин, а хулиганы украли у него товар, пустив в ход кулаки. Несчастный попал в больницу.

Все действие развернулось в Заводском районе города. Дебоширы коротали время в питейном заведении, где устроили ругань и потасовку с другими посетителями. Сотрудники бара вызвали вневедомственную охрану, передали силовикам приметы хулиганов. Пока их искали, поступил сигнал еще и об ограблении водителя: он привез товар в пункт выдачи интернет-заказов, расположенный неподалеку от того самого питейного заведения. Как оказалось, оба ЧП "организовали" одни и те же люди, молодые жители областного центра.

- Спустя некоторое время во дворе многоквартирного дома росгвардейцы обнаружили подходящего под описание мужчину 27 лет и доставили в отдел полиции. Именно он устроил потасовку в пивбаре, а затем нанес телесные повреждения водителю-экспедитору, которые стали причиной госпитализации потерпевшего в больницу. Впоследствии второй злоумышленник был также задержан, по месту его жительства изъята коробка с похищенными товарами из интернет-магазина, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.