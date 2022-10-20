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Происшествия20 октября 2022 12:06

В Орле мужчина и женщина попали под статью за кражу продуктов из дома и дачи

На данный момент они находятся под стражей
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина СОКОЛОВА

Фото: Нина СОКОЛОВА

Фото: Архив "КП"

В Орле мужчина и женщина попали под статью за кражу продуктов из дома и дачи. На данный момент они находятся под стражей.

Серийные воришки промышляли в Залегощенском районе. Первый раз они залезли в жилой дом, откуда вынесли продукты и полуфабрикаты. А во второй раз они пробрались в дачный домик, где нашли домашний алкоголь. В произошедшем разбирались полицейские.

Стражи порядка выяснили, что к хищениям могут быть причастны 29-летний мужчина и 28-летняя женщина. Они оба оказались жителями областного центра. В совершенных кражах они признались, а также рассказали сотрудникам полиции, что часть продуктов уже съели.

По информации пресс-службы регионального УМВД, по каждому факту следователи возбудили уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела продолжают расследовать.