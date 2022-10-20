Фото: Ольга Супонева

С 20 октября автобусы ТТП Орла возвращаются на свои маршруты. Ранее транспорт простаивал из-за отсутствия топлива.

В пресс-службе администрации города сообщили, что 20 автобусов заправят и подготовят к работе. Это транспорт, который ездит по маршрутам №1Т, №3Т №4Т, №15, №16.

Помимо этого, предприятие до начала следующей недели должно получить порядка 100 миллионов рублей. Напомним, 13 октября автобусы МУПа «Трамвайно-троллейбусное предприятие» не вышли на маршруты.

К середине ноября 28 машин большей вместимости прибудут в областную столицу. ЛиАЗы будут ходить по 16 и 48 маршруту.