В Орле 21 октября пройдет «Бунинский вернисаж». На мероприятии покажут документальный фильм о знаменитом писателе.

Мероприятие, посвященное дню рождения поэта Ивана Бунина, состоится в областном центре в эту пятницу, 21 октября. В Орловской областной библиотеке имени Бунина пройдет показ документального фильма «Иван Бунин – письма в вечность». А после зрители обсудят киноленту.

Этот фильм сняли в 2020 году тульский краевед, фотограф и режиссер-документалист Денис Гастев и писатель Валерий Ходулин. Его посвятили 150-летнему юбилею Бунина и событиям, связанным с его семьей в Ефремове Тульской области. В этом городе сам писатель бывал очень часто: там жили его брат с семьей и мама.

В пресс-службе областного Правительства рассказали, что посетителей познакомят с уникальными прижизненными изданиями писателя из фонда редкой книги Бунинки.

КОГДА? ГДЕ?

21 октября, 15.00

ул. Максима Горького, 43

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