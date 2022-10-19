На Наугорском шоссе в Орле автоледи на "Киа" спровоцировала ДТП

ДТП случилось утром 18 октября Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Наугорском шоссе в Орле столкнулись две легковых иномарки, в аварии есть пострадавший. Спровоцировала ДТП автоледи на "Киа", подробности происшествия озвучили в Госавтоинспекции.

Все случилось накануне утром, 18 октября, около десяти часов. По информации полиции, 63-летняя водитель легковушки "Киа Рио" ехала со стороны деревни Никуличи в сторону Базовой улицы. При повороте налево, на перекрестке со светофором, женщина допустила столкновение с автомобилем "Фольксваген Джетта", который ехал со встречного направления прямо. После удара, "Фольксваген" отбросило, он затормозил о стойку дорожного знака. В итоге дама не пострадала, а вот 43-летнему водителю немецкого авто досталось.

Столкновением обернулся поворот налево Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 13 ДТП. В других авариях никто не пострадал.