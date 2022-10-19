Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Орла до смерти избил знакомого из деревни. Конфликт произошел на алкогольной почве.

Делом занимаются следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в пресс-службе СУ СК оф РФ Орловской области.

Следствие выяснило, что 15 октября 21-летний безработный житель Орла был в гостях у знакомых в деревне Никуличи. Они расписывали спиртные напитки, среди которых был и потерпевший. Между молодым парнем и 58-летним мужчиной возник конфликт.

В результате обидчик нанес множество ударов руками и ногами по туловищу и голове. Мужчина скончался на месте. Подозреваемый уже задержан.

– В результате проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Свердловскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска регионального УМВД оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в преступлении – житель района 2001 года рождения и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователь направил ходатайство о заключении под стражу. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.