Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Германо вспыхнул «Опель». Пожар случился днем.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Возгорание автомобиля произошло около 14.00, 18 октября.

В результате пожара у «Опеля Фронтера» выгорело пространство под капотом и панель приборов внутри салона. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За прошедшие сутки на территории Орловщины пожарные выезжали на вызовы 18 раз. Из них девять на тушение пожаров, а еще девять – на помощь населению и различные происшествия.