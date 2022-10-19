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Происшествия19 октября 2022 7:15

В Орле на улице Германо вспыхнул «Опель»

Пожар случился днем
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Германо вспыхнул «Опель». Пожар случился днем.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Возгорание автомобиля произошло около 14.00, 18 октября.

В результате пожара у «Опеля Фронтера» выгорело пространство под капотом и панель приборов внутри салона. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За прошедшие сутки на территории Орловщины пожарные выезжали на вызовы 18 раз. Из них девять на тушение пожаров, а еще девять – на помощь населению и различные происшествия.