Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области 21 предприниматель получил гранты на развитие бизнеса. Максимальный размер поддержки – 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Итоги конкурса подвел департамент экономического развития региона. В нем принимали участие молодые представители малого и среднего бизнеса до 25 лет.

Победителями признан 21 человек, 10 из них – молодые предприниматели, а 11 – социальные. В общей сумме они получат 9 миллионов 800 тысяч рублей. Максимальный размер гранта – полмиллиона рублей.

– Основными критериями оценки заявок были: место реализации проекта; доля собственных средств в общей стоимости проекта; категория плановых расходов, связанных с реализацией проекта, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.