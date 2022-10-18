Фото: Сергей Лежнев

Орловские добровольцы попросили рации, квадрокоптеры и генераторы. Сейчас собирается посылка на 80-100 человек.

Орловский добровольческий батальон попросил помощи и передал губернатору региона Андрею Клычкову список потребностей. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев в телеграм-канале.

В список вошли генераторы, тепловые пушки, квадрокоптеры, тепловизоры, масхалаты, маскировочные сети. Также бойцы попросили спальные мешки и палатки, обувь, термобелье, медикаменты, продукты, рации, буржуйки печи.

- Все в расчете на 80-100 человек. Список серьезный. Мы уже с вами оплатили чуть потребности из фонда поддержки солдат на сумму почти уже 2 миллиона рублей. Часть еще приобретаем, - сообщил Лежнев.

Собрать необходимое нужно за 4 дня. В пятницу посылку уже доставят ребятам лично в руки. Если кто-то имеет возможность приобрести что-то из списка, то может передать покупку в общую посылку.