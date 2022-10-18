Орловская область отправила мобилизованным землякам 17 тонн гуманитарного груза

Мобилизованным орловцам передадут необходимые вещи

Из Орловской области для мобилизованных земляков передали гуманитарный груз. 17 тонн необходимых вещей получат призванные орловцы, которые сейчас находятся в учебных частях.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Очередной груз, собранный для наших мобилизованных ребят, отправлен из Орловской области. Все посылки сложены в пяти машинах, они уже выехали в учебные центры Владимирской области. Солдаты получат посылки, я также лично выехал в эти воинские части, чтобы очередной раз встретиться и пообщаться с ребятами-земляками, - отметил глава области.

Участие в закупке необходимых вещей принимали представители орловского бизнеса и общественности. Удалось приобрести рации, квадрокоптеры, инструменты, ночники, генераторы, печи, ноутбуки, оргтехнику, медикаменты, тактические рюкзаки, форму, обувь, спальники и многое другое.

Андрей Клычков выразил благодарность всем, кто перечислил средства для закупки нужных вещей.