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Общество18 октября 2022 6:12

В Орле предложили увековечить память секретаря обкома КПСС Федора Мешкова

Комиссия рассмотрела возможность размещения мемориальной таблички в честь политического деятеля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Проект мемориальной доски. Фото: пресс-служба администрации Орла

Проект мемориальной доски. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле предложили увековечить память секретаря обкома КПСС Федора Мешкова. Комиссия рассмотрела возможность размещения мемориальной таблички в честь политического деятеля.

Памятная доска может появится на фасаде дома №3 по улице Пролетарская гора. Здесь жил партийный и государственный деятель, депутат и первый секретарь Орловского обкома Федор Мешков. Он был одним из тех, на чью долю выпало восстанавливать Орел после войны.

После того, как все тонкости будут учтены, вопрос об установке таблички должны будут согласовать депутаты горсовета.

Федор Мешков награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции и множеством медалей. Он скончался в 1987 году в возрасте 72 лет. Похоронен на Троицком кладбище.