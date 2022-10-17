Народным участковым Орловской области стала Елена Белова

Сотрудница мценской полиции Елена Белова - народный участковый Орловщины

В Орловской области выбрали народного участкового. В региональном этапе победу одержала Елена Белова из Мценска.

На Орловщине подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый». По его результатам большее количество голосов орловцы отдали капитану полиции Елене Беловой, которая проходит службу в Межмуниципальном отделе МВД России «Мценский». Набрав 258 голосов, она обошла еще двух участковых, которые были в тройке лидеров.

О трудовой деятельности Елены Беловой рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Окончив ведомственный вуз, девушка стала участковым в родном Мценском районе. Она занимает эту должность с 2013 года. На ее административном участке проживает около четырех тысяч орловцев. Каждый день капитан полиции Елена Белова помогает жителям района. Кроме того, участковый активно проводит профилактическую работу, раздает памятки с правилами безопасности, а также консультирует жителей по правовым вопросам.

После победы в областном этапе конкурса Елена Белова поборется за титул «Народного участкового» с полицейскими из других регионов страны.