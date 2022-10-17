В Заводском районе Орла продолжают ремонтировать водовод. Рабочим осталось обновить трубы на 200-метровом участке в Лужках.

Реконструкцией водовода в областном центре занимается «Орелводоканал». Перед рабочими стояла задача восстановить 400 метров напорного водовода, питающего Лужки, улицу Ливенскую, Выгонку, переулок Южный, улицу Михалицына и весь десятый микрорайон. На данный момент половина работ уже выполнена, осталось привести в порядок два участка протяженностью 200 метров в Лужках. Стальные трубы на них полностью заменят полиэтиленовыми, которые сделали на местном предприятии.

Сейчас на этих двух участках начали земляные работы. Рабочие подготавливают траншеи и варят новые трубы. В конце октября после восстановительных работ потребуется переключение первого участка. Затем оно пройдет и на втором участке водовода в районе улицы Афонина. Этот этап планируют завершить к концу ноября.

По информации городской администрации, все переключения продлятся не более одного рабочего дня и коснутся только частного сектора по улице Яблочной. Об отключении воды жителям сообщат заранее.