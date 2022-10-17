В Орловской области на поддержку семей мобилизованных направили более 125 миллионов рублей. Повестки резервистам в регионе начали приходить 25 сентября.

О поддержке призванных в рамках частичной мобилизации и их семей в регионе шла речь на заседании комитета по экономике и градостроительной деятельности в облсовете сегодня, 17 октября. Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова сообщила, что с начала финансовой поддержки по сегодняшний день в регионе выделили 125,9 миллиона рублей.

Выплаты делятся на три группы: направляемые добровольцам, раненым и семьям погибших. Получившим ранения направили 55 миллионов рублей, добровольцам – 28,9 миллиона, еще 41 миллион рублей выделили родственникам погибших в зоне проведения специальной военной операции.