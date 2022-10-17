Орловчанка оформила 20 кредитов и не собиралась их отдавать

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Жительница Покровского района Орловской области признана виновной в преступлении за «мошенничество в сфере кредитования». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорное ведомство установило, что местная жительница в январе 2022 года имела 14 непогашенных кредитов. В интернете она заполнила очередную анкету заемщика и внесла ложные данные, после чего ей предоставили 9 тысяч рублей на 30 дней. Она отдавать их также не собиралась.

Суд согласился с обвинением и оштрафовал орловчанку на 30 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

– Ранее в отношении женщины судом вынесено два обвинительных приговора за совершение аналогичных преступлений, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.