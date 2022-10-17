Фото: Ольга Супонева

Орловцам предложили разгадать исторический кроссворд. Акция пройдет в Орле 22 октября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Одной из центральных площадок станет Бунинка. Акция пройдет в России в четвертый раз.

Для решения кроссворда не нужно обладать специфическими историческими знаниями. Участникам будет достаточно школьной программы, логики и любви к загадкам.

На выполнение заданий отводится 45 минут, еще 15 – на самопроверку. Участников наградят призами. Также их а ждет общение с местным краеведом Андреем Бубликовым.

КОГДА? ГДЕ?

Орел, улица Максима Горького, 43

22 октября, 14.00

12+