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Политика17 октября 2022 7:41

В Орловской области появился новый штаб по ЖКХ

Его возглавил Владимир Ивановский
Сергей Силаев

В Орловской области появился новый штаб по ЖКХ. Его возглавил Владимир Ивановский.

Правительство Орловской области приняло решение о создании по организации работы и размещению в государственной системе информации, в том числе, по управлению и предоставлению жилищно-коммунальных услуг. В него вошли 17 человек, в том числе руководитель профильного департамента Григорий Шайкин. Главой стал заместитель губернатора по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.

Постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно документу, цель создания – обеспечение согласованных действий между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и управляющими организациями.