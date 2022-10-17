Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выделят 7,5 миллионов рублей на ремонт двух больниц. Деньги поступят до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение 11 октября.

Средства распределятся следующим образом: 1,1 миллиона рублей получит главный корпус городской Боткинской больницы для подключения кислородного концентратора, 2,6 миллиона предусмотрено для установки блок-контейнера.

Свыше 1,2 миллиона рублей выделят на капитальный ремонт в Ливенской ЦРБ и подключения кислородного концентратора, еще 2,5 миллиона – на установку блок-контейнера. Департамент финансов внесет изменения а областной бюджет, а затем в закон Орловской области