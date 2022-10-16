В Орле состоялся общегородской субботник

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле 14 октября состоялся общегородской субботник. Больше 5 тысяч 500 человек поучаствовали в уборке улиц.

Наводили порядок орловцы не только в парках, скверах и дворах, но и очищали от мусора береговую зону рек Оки и Орлик. Уборку навели на территории в 5 километров в рамках акции "Вода России".

- Не остались без внимания и зеленые зоны города. Приведены в надлежащее состояние парки Разградский, Семинарский, Ботаника, улицы Металлургов и Северная, Раздольная, Машкарина, Чечневой, Планерная, - рассказали о субботнике в пресс-службе администрации Орла.

Во время общегородской уборки орловцы также высадили деревья и кустарники. Мусора удалось собрать больше 706 тонн: на мусоросортировочный завод "ЭкоСити" вывезли 17 самосвалов отходов.