До 17 октября в Орловской области приостановлена отправка мобилизованных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орле и области в ближайшие дни не будет отправки мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Отправки призванных не будет 14,15, 16 и 17 октября. Такой перерыв в несколько дней получился из-за того, что учебные воинские части пока не готовы принять бойцов, обучение в них проходят ранее мобилизованные мужчины.

- Как я и сообщал, нашим землякам, находящимся в этих частях, скоро будет отправлена еще одна партия груза, на этот раз - персональные посылки с тактическими рюкзаками, одеждой и инструментами. С ребятами мы находимся на постоянной связи, знаем об условиях их содержания, перемещениях, никаких поводов для беспокойства родных и близких нет. У мобилизованных есть все необходимые условия для комфортного проживания и учебы, - отметил глава региона.

Раздача повесток в Орловской области продолжается, несмотря на паузу по отправке.