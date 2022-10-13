На Полесской в Орле "Форд" сбил женщину прямо на переходе

Пешеход очутилась под колесами прямо на зебре Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле при ДТП в Советском районе пострадала женщина-пешеход. Прямо на переходе она попала под колеса легковой иномарки "Форд".

Утром 12 октября, в начале девятого часа, 68-летний водитель ехал за рулем легковушки по Полесской улице, он двигался в сторону Матросова. В этот момент 51-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре в районе дома №53. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие сутки всего полицейские зафиксировали на орловских дорогах 10 ДТП, в том числе произошли аварии, в которых пострадали люди: два человека получили травмы.