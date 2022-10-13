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Происшествия13 октября 2022 7:12

На Полесской в Орле "Форд" сбил женщину прямо на переходе

Без травм не обошлось
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пешеход очутилась под колесами прямо на зебре

Пешеход очутилась под колесами прямо на зебре

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле при ДТП в Советском районе пострадала женщина-пешеход. Прямо на переходе она попала под колеса легковой иномарки "Форд".

Утром 12 октября, в начале девятого часа, 68-летний водитель ехал за рулем легковушки по Полесской улице, он двигался в сторону Матросова. В этот момент 51-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре в районе дома №53. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие сутки всего полицейские зафиксировали на орловских дорогах 10 ДТП, в том числе произошли аварии, в которых пострадали люди: два человека получили травмы.