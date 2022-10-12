Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Орловская Росгвардия возьмет под охрану школьные автобусы. Сейчас заключаются договоры с образовательными учреждениями.

В управлении Росгвардии по Орловской области рассказали, что теперь сотрудники ведомства будут реагировать на поступающие со школьных автобусов сигналы.

С начала года уже взяты под контроль 39 автобусов. В планах подключить к пульту управления свыше 100 школьных автомобилей.

– В случае чрезвычайной ситуации водитель автобуса сможет моментально вызвать ближайший наряд вневедомственной охраны, при этом место нахождения транспортного средства навигационное оборудование определит автоматически, - рассказал начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Вадим Брежнев.

Тестовая система успешно прошла испытания. С учителями и водителями росгвардейцы проводят инструктажи и учебные тренировки.